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Олимпиада-2022 в Пекине, расписание соревнований, 10 февраля, 6-й день, зимние Олимпийские игры — 2022

Расписание соревнований на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на 10 февраля
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Завтра, 10 февраля, продолжатся соревнования в рамках зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай). Предлагаем вашему вниманию расписание предстоящих спортивных событий.

Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований
10 февраля. 6-й день — 8 комплектов медалей
4:30. Сноуборд, хафпайп, женщины.
4:30. Фигурное катание, мужчины, произвольная программа.
9:15. Горнолыжный спорт, суперкомбинация, слалом, мужчины.
10:00. Лыжные гонки, гонка на 10 км, классический стиль, женщины.
10:20. Сноуборд, сноуборд-кросс, мужчины.
14:50. Фристайл, акробатика, микст.
15:00. Конькобежный спорт, 5000 м, женщины.
16:30. Санный спорт, эстафета.

Кёрлинг. Женщины
4:05. 1-й тур. Россия — США.

Кёрлинг. Мужчины
9:05. 2-й тур. Китай — Россия.

Полное расписание Олимпийских игр в Пекине

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