Расписание соревнований на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на 10 февраля

Завтра, 10 февраля, продолжатся соревнования в рамках зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай). Предлагаем вашему вниманию расписание предстоящих спортивных событий.



Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований

10 февраля. 6-й день — 8 комплектов медалей

4:30. Сноуборд, хафпайп, женщины.

4:30. Фигурное катание, мужчины, произвольная программа.

9:15. Горнолыжный спорт, суперкомбинация, слалом, мужчины.

10:00. Лыжные гонки, гонка на 10 км, классический стиль, женщины.

10:20. Сноуборд, сноуборд-кросс, мужчины.

14:50. Фристайл, акробатика, микст.

15:00. Конькобежный спорт, 5000 м, женщины.

16:30. Санный спорт, эстафета.

Кёрлинг. Женщины

4:05. 1-й тур. Россия — США.

Кёрлинг. Мужчины

9:05. 2-й тур. Китай — Россия.

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