Расписание соревнований на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на 10 февраля

Завтра, 10 февраля, продолжатся соревнования в рамках зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай). Предлагаем вашему вниманию расписание предстоящих спортивных событий.
Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований
10 февраля. 6-й день — 8 комплектов медалей
4:30. Сноуборд, хафпайп, женщины.
4:30. Фигурное катание, мужчины, произвольная программа.
9:15. Горнолыжный спорт, суперкомбинация, слалом, мужчины.
10:00. Лыжные гонки, гонка на 10 км, классический стиль, женщины.
10:20. Сноуборд, сноуборд-кросс, мужчины.
14:50. Фристайл, акробатика, микст.
15:00. Конькобежный спорт, 5000 м, женщины.
16:30. Санный спорт, эстафета.
Кёрлинг. Женщины
4:05. 1-й тур. Россия — США.
Кёрлинг. Мужчины
9:05. 2-й тур. Китай — Россия.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 9 февраля 2022
-
20:08
-
20:07
-
19:58
-
19:52
-
19:40
-
19:40
-
19:40
-
19:30
-
19:30
-
19:27
-
19:22
-
19:08
-
19:07
-
19:06
-
19:01
-
19:00
-
18:57
-
18:56
-
18:56
-
18:50
-
18:44
-
18:43
-
18:40
-
18:28
-
18:21
-
18:18
-
18:15
-
18:09
-
18:04
-
18:02
-
18:02
-
17:58
-
17:55
-
17:46
-
17:45