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Валуев рассказал, в каких видах спорта ждёт медалей от российских спортсменов на Олимпиаде

Валуев рассказал, в каких видах спорта ждёт медалей от российских спортсменов на Олимпиаде
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев рассказал, в каких видах спорта, по его мнению, у России наибольшие шансы на медали на зимней Олимпиаде — 2022 в Пекине.

«К сожалению, видим, что спортсмены заболевают. Но надеемся на лучшее. Ждём от российских спортсменов медалей в фигурном катании, хоккее, лыжах, биатлоне. Посмотрим, как выступят в слаломе. Главное, чтобы коронавирус не помешал», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Республика Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте. На счету российской команды, выступавшей как команда Олимпийского комитета России, 17 медалей, в том числе 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых.

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