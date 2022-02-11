Расписание соревнований на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на 12 февраля

Завтра, 12 февраля, продолжатся соревнования в рамках зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай). Предлагаем вашему вниманию расписание предстоящих спортивных событий.
Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований
12 февраля. 8-й день — 6 комплектов медалей
5:55. Сноуборд, сноуборд-кросс, микст.
10:30. Лыжные гонки, эстафета, женщины.
11:53. Конькобежный спорт, 500 м, мужчины.
12:00. Биатлон, спринт, мужчины.
15:00. Прыжки на лыжах с трамплина, HS-140, мужчины.
16:55. Скелетон, женщины, 4-я попытка.
Кёрлинг. Женщины
4:05. 4-й тур. Южная Корея — Россия.
15:05. 5-й тур. Россия — Япония.
Фигурное катание
14:00. Танцевальные пары. Ритм-танец.
Хоккей. Мужчины
16:10. Группа B. 3-й тур. Россия — Чехия.
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