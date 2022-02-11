Расписание соревнований на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на 12 февраля

Завтра, 12 февраля, продолжатся соревнования в рамках зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай). Предлагаем вашему вниманию расписание предстоящих спортивных событий.



Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований

12 февраля. 8-й день — 6 комплектов медалей

5:55. Сноуборд, сноуборд-кросс, микст.

10:30. Лыжные гонки, эстафета, женщины.

11:53. Конькобежный спорт, 500 м, мужчины.

12:00. Биатлон, спринт, мужчины.

15:00. Прыжки на лыжах с трамплина, HS-140, мужчины.

16:55. Скелетон, женщины, 4-я попытка.

Кёрлинг. Женщины

4:05. 4-й тур. Южная Корея — Россия.

15:05. 5-й тур. Россия — Япония.

Фигурное катание

14:00. Танцевальные пары. Ритм-танец.

Хоккей. Мужчины

16:10. Группа B. 3-й тур. Россия — Чехия.

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