Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Олимпиада-2022 в Пекине, расписание соревнований, 12 февраля, 8-й день, зимние Олимпийские игры — 2022

Расписание соревнований на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на 12 февраля
Комментарии

Завтра, 12 февраля, продолжатся соревнования в рамках зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай). Предлагаем вашему вниманию расписание предстоящих спортивных событий.

Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований
12 февраля. 8-й день — 6 комплектов медалей
5:55. Сноуборд, сноуборд-кросс, микст.
10:30. Лыжные гонки, эстафета, женщины.
11:53. Конькобежный спорт, 500 м, мужчины.
12:00. Биатлон, спринт, мужчины.
15:00. Прыжки на лыжах с трамплина, HS-140, мужчины.
16:55. Скелетон, женщины, 4-я попытка.

Кёрлинг. Женщины
4:05. 4-й тур. Южная Корея — Россия.
15:05. 5-й тур. Россия — Япония.

Фигурное катание
14:00. Танцевальные пары. Ритм-танец.

Хоккей. Мужчины
16:10. Группа B. 3-й тур. Россия — Чехия.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Полное расписание Олимпийских игр в Пекине
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022