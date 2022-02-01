Губерниев: Уайлд — прекрасная кандидатура знаменосца сборной России! Вик это заслужил

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о том, что двукратный олимпийский чемпион 2014 года по сноуборду Вик Уайлд может стать знаменосцем сборной России на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).
«Уайлд — прекрасная кандидатура знаменосца на Открытие! Просто прекрасная. Вик заслужил. Это огромная честь, ответственность, но и огромный риск. Уайлд просто великолепен, это классная кандидатура. Это яркий человек, который заслужил это право. Кстати, если бы не Виталий Мутко, не было бы у нас медалей ни Ана, ни Уайлда. Об этом тоже надо говорить», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России будет выступать под флагом национального олимпийского комитета.
- 1 февраля 2022
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