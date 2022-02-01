Норвежские лыжники и биатлонисты летели в Пекин в одном самолёте с заражённым ковидом

Национальный олимпийский комитет (НОК) Норвегии подтвердил информацию о том, что на борту самолёта со спортсменами, летевшими из Осло в Пекин, находился минимум один заражённый коронавирусом человек.

При этом NRK сообщает, что по прилёте в Китай двое человек из делегации (не спортсмены) уже сдали положительные тесты на COVID-19. Примечательно, что оба недавно переболели коронавирусом.

«Если ещё одни их тесты окажутся положительными, нас ждёт карантин. Пока мы не выяснили, кто тесно контактировал с ними, но точно можем сказать, что никто из спортсменов точно не контактировал с ними. И всё-таки ситуация очень сложная», — приводит слова менеджера по зимним видам спорта Олимпийского комитета королевства Хельге Бартнеса NRK.

Известно, что на борту того самолёта находились норвежские лыжники, сборная Норвегии по биатлону (почти в полном составе, кроме Марте Рёйселанд и Тириль Экхофф), а также команды по лыжному двоеборью, прыжкам с трамплина и сноуборду.