Норвежские лыжники и биатлонисты летели в Пекин в одном самолёте с заражённым ковидом

Национальный олимпийский комитет (НОК) Норвегии подтвердил информацию о том, что на борту самолёта со спортсменами, летевшими из Осло в Пекин, находился минимум один заражённый коронавирусом человек.
При этом NRK сообщает, что по прилёте в Китай двое человек из делегации (не спортсмены) уже сдали положительные тесты на COVID-19. Примечательно, что оба недавно переболели коронавирусом.
«Если ещё одни их тесты окажутся положительными, нас ждёт карантин. Пока мы не выяснили, кто тесно контактировал с ними, но точно можем сказать, что никто из спортсменов точно не контактировал с ними. И всё-таки ситуация очень сложная», — приводит слова менеджера по зимним видам спорта Олимпийского комитета королевства Хельге Бартнеса NRK.
Известно, что на борту того самолёта находились норвежские лыжники, сборная Норвегии по биатлону (почти в полном составе, кроме Марте Рёйселанд и Тириль Экхофф), а также команды по лыжному двоеборью, прыжкам с трамплина и сноуборду.
- 1 февраля 2022
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