Результаты тестов на коронавирус российских фигуристов, прилетевших в Пекин, отрицательные

Все тесты на коронавирус, сданные фигуристами сборной России по прилёте в Пекин, показали отрицательный результат.

«Завтра сборная по фигурному катанию начнёт подготовку в Пекине к выступлениям на Играх!



Тесты на коронавирус у всех спортсменов, прилетевших сегодня из Красноярска, отрицательные», — сообщает телеграм-канал Олимпийского комитета России.

Ранее сообщалось, что хореограф Даниил Глейхенгауз, сотрудничающий с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе, и генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган не прилетели на зимнюю Олимпиаду – 2022 в Пекин вместе со сборной России по фигурному катанию. У обоих положительные тесты на коронавирус. Они отправятся в Пекин, когда их пробы дадут отрицательный результат.



Зимняя Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.