Результаты тестов на коронавирус российских фигуристов, прилетевших в Пекин, отрицательные

Все тесты на коронавирус, сданные фигуристами сборной России по прилёте в Пекин, показали отрицательный результат.
«Завтра сборная по фигурному катанию начнёт подготовку в Пекине к выступлениям на Играх!
Тесты на коронавирус у всех спортсменов, прилетевших сегодня из Красноярска, отрицательные», — сообщает телеграм-канал Олимпийского комитета России.
Ранее сообщалось, что хореограф Даниил Глейхенгауз, сотрудничающий с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе, и генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган не прилетели на зимнюю Олимпиаду – 2022 в Пекин вместе со сборной России по фигурному катанию. У обоих положительные тесты на коронавирус. Они отправятся в Пекин, когда их пробы дадут отрицательный результат.
Зимняя Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.
- 1 февраля 2022
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