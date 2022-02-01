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Результаты тестов на коронавирус российских фигуристов, прилетевших в Пекин, отрицательные

Результаты тестов на коронавирус российских фигуристов, прилетевших в Пекин, отрицательные
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Все тесты на коронавирус, сданные фигуристами сборной России по прилёте в Пекин, показали отрицательный результат.

«Завтра сборная по фигурному катанию начнёт подготовку в Пекине к выступлениям на Играх!

Тесты на коронавирус у всех спортсменов, прилетевших сегодня из Красноярска, отрицательные», — сообщает телеграм-канал Олимпийского комитета России.

Ранее сообщалось, что хореограф Даниил Глейхенгауз, сотрудничающий с заслуженным тренером России Этери Тутберидзе, и генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган не прилетели на зимнюю Олимпиаду – 2022 в Пекин вместе со сборной России по фигурному катанию. У обоих положительные тесты на коронавирус. Они отправятся в Пекин, когда их пробы дадут отрицательный результат.

Зимняя Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.

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