Расписание соревнований на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на 15 февраля

Завтра, 15 февраля, продолжатся соревнования в рамках зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай). Предлагаем вашему вниманию расписание предстоящих спортивных событий.



Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований

15 февраля. 11-й день — 9 комплектов медалей

4:30. Сноуборд, биг-эйр, женщины.

4:30. Фристайл, слоупстайл, женщины.

6:00. Горнолыжный спорт, скоростной спуск, женщины.

8:00. Сноуборд, биг-эйр, мужчины.

9:30. Биатлон, эстафета, мужчины.

11:28. Конькобежный спорт, командная гонка преследования, женщины.

11:47. Конькобежный спорт, командная гонка преследования, мужчины.

13:30. Лыжное двоеборье, HS-140 + гонка на 10 км.

16:50. Бобслей, мужчины, двойки, 4-я попытка.

Кёрлинг. Мужчины

4:05. 9-й тур. Россия — Норвегия.

15:05. 10-й тур. Россия — Канада.

Кёрлинг. Женщины

9:05. 9-й тур. Китай — Россия.

Фигурное катание

13:00. Женщины. Короткая программа.

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