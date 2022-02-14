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Олимпиада-2022 в Пекине, расписание соревнований, 15 февраля, 11-й день, зимние Олимпийские игры — 2022

Расписание соревнований на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на 15 февраля
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Завтра, 15 февраля, продолжатся соревнования в рамках зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай). Предлагаем вашему вниманию расписание предстоящих спортивных событий.

Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований
15 февраля. 11-й день — 9 комплектов медалей
4:30. Сноуборд, биг-эйр, женщины.
4:30. Фристайл, слоупстайл, женщины.
6:00. Горнолыжный спорт, скоростной спуск, женщины.
8:00. Сноуборд, биг-эйр, мужчины.
9:30. Биатлон, эстафета, мужчины.
11:28. Конькобежный спорт, командная гонка преследования, женщины.
11:47. Конькобежный спорт, командная гонка преследования, мужчины.
13:30. Лыжное двоеборье, HS-140 + гонка на 10 км.
16:50. Бобслей, мужчины, двойки, 4-я попытка.

Кёрлинг. Мужчины
4:05. 9-й тур. Россия — Норвегия.
15:05. 10-й тур. Россия — Канада.

Кёрлинг. Женщины
9:05. 9-й тур. Китай — Россия.

Фигурное катание
13:00. Женщины. Короткая программа.

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Полное расписание Олимпийских игр в Пекине
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