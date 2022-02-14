Расписание соревнований на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на 15 февраля

Завтра, 15 февраля, продолжатся соревнования в рамках зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай). Предлагаем вашему вниманию расписание предстоящих спортивных событий.
Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований
15 февраля. 11-й день — 9 комплектов медалей
4:30. Сноуборд, биг-эйр, женщины.
4:30. Фристайл, слоупстайл, женщины.
6:00. Горнолыжный спорт, скоростной спуск, женщины.
8:00. Сноуборд, биг-эйр, мужчины.
9:30. Биатлон, эстафета, мужчины.
11:28. Конькобежный спорт, командная гонка преследования, женщины.
11:47. Конькобежный спорт, командная гонка преследования, мужчины.
13:30. Лыжное двоеборье, HS-140 + гонка на 10 км.
16:50. Бобслей, мужчины, двойки, 4-я попытка.
Кёрлинг. Мужчины
4:05. 9-й тур. Россия — Норвегия.
15:05. 10-й тур. Россия — Канада.
Кёрлинг. Женщины
9:05. 9-й тур. Китай — Россия.
Фигурное катание
13:00. Женщины. Короткая программа.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 14 февраля 2022
-
21:53
-
21:45
-
21:29
-
21:26
-
21:18
-
21:10
-
21:09
-
21:00
-
21:00
-
20:50
-
20:46
-
20:36
-
20:25
-
20:23
-
19:58
-
19:54
-
19:49
-
19:46
-
19:41
-
19:35
-
19:32
-
19:24
-
19:18
-
19:04
-
18:55
-
18:53
-
18:47
-
18:44
-
18:44
-
18:35
-
18:24
-
18:24
-
18:23
-
18:15
-
18:11