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Олимпиада — 2022 в Пекине, расписание соревнований, 18 февраля, 14-й день, зимние Олимпийские игры — 2022

Расписание соревнований на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на 18 февраля
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Завтра, 18 февраля, продолжатся соревнования в рамках зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай). Предлагаем вашему вниманию расписание предстоящих спортивных событий.

Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований
18 февраля, 14-й день — 5 комплектов медалей
4:30. Фристайл, ски-хафпайп, женщины.
10:00. Биатлон, масс-старт, женщины.
10:20. Фристайл, ски-кросс, мужчины.
11:30. Конькобежный спорт, 1000 м, мужчины.
12:00. Биатлон, масс-старт, мужчины.

Фигурное катание
13:30. Спортивные пары. Короткая программа.

Хоккей. Мужчины. Полуфинал
16:10. Россия — Швеция.

Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.

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Полное расписание Олимпийских игр в Пекине
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