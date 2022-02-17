Расписание соревнований на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на 18 февраля
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Завтра, 18 февраля, продолжатся соревнования в рамках зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай). Предлагаем вашему вниманию расписание предстоящих спортивных событий.
Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований
18 февраля, 14-й день — 5 комплектов медалей
4:30. Фристайл, ски-хафпайп, женщины.
10:00. Биатлон, масс-старт, женщины.
10:20. Фристайл, ски-кросс, мужчины.
11:30. Конькобежный спорт, 1000 м, мужчины.
12:00. Биатлон, масс-старт, мужчины.
Фигурное катание
13:30. Спортивные пары. Короткая программа.
Хоккей. Мужчины. Полуфинал
16:10. Россия — Швеция.
Олимпиада в Пекине завершится 20 февраля.
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