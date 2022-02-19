Расписание соревнований на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на 20 февраля
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Завтра, 20 февраля, в заключительный день зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) будет разыграно 5 комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание предстоящих спортивных событий.
Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований
20 февраля. 16-й день — 5 комплектов медалей
4:05. Кёрлинг, женщины, финал. Япония — Великобритания.
5:37. Горнолыжный спорт, командные соревнования.
6:00. Лыжные гонки, масс-старт, 30 км, свободный стиль, женщины.
6:20. Бобслей, мужчины, четвёрки, 4-я попытка.
7:10. Хоккей, мужчины, финал. Россия — Финляндия.
Фигурное катание
07:00. Показательные выступления.
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