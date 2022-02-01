«Будет нереально круто!» Алина Загитова — о турнире фигуристов на Олимпиаде-2022

Олимпийская чемпионка Игр-2018 в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова рассказала, в каком качестве выступит на Олимпиаде в Пекине.

«Пекин-2022! Совсем скоро здесь начнутся Олимпийские игры. Такая ностальгия. Очень рада вновь погрузиться в эту атмосферу.

В этот раз я буду в роли корреспондента, который следит за событиями и освещает их. Для меня большая честь быть связующим звеном между спортсменами и их болельщиками по ту сторону экрана.

Желаю всем огромной удачи, наберитесь сил и терпения! Болею за каждого, вы огромные молодцы, и у вас всё получится. Следите за нашими спортсменами, будет нереально круто!» — написала Загитова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Алины Загитовой в «Инстаграме».