Шведский лыжник Вильям Порома назвал самую большую проблему в Олимпийской деревне

Шведский лыжник Вильям Порома, известный как бойфренд своей коллеги по национальной команде Фриды Карлссон, рассказал о первых впечатлениях от Олимпийских игр – 2022.

«Отличные впечатления, когда попадаешь сюда в первый раз. Приятно находиться в Олимпийской деревне. Самая большая проблема — это ограниченные возможности играть в видеоигры.

Часто сеть работает хорошо, но порой хуже. Я могу немного погонять в офлайне, так мы немного поиграли в FIFA, но не могу играть с ребятами в Швеции. Но, конечно, выживу без этого», — приводит слова Порома Aftonbladet.

Олимпийские игры – 2022 пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля. Программа соревнований по лыжным гонкам начинается 5 февраля, когда скиатлон побегут женщины. Мужчины выйдут на старт аналогичной гонки 6 февраля.