Шведский лыжник Вильям Порома назвал самую большую проблему в Олимпийской деревне

Шведский лыжник Вильям Порома, известный как бойфренд своей коллеги по национальной команде Фриды Карлссон, рассказал о первых впечатлениях от Олимпийских игр – 2022.
«Отличные впечатления, когда попадаешь сюда в первый раз. Приятно находиться в Олимпийской деревне. Самая большая проблема — это ограниченные возможности играть в видеоигры.
Часто сеть работает хорошо, но порой хуже. Я могу немного погонять в офлайне, так мы немного поиграли в FIFA, но не могу играть с ребятами в Швеции. Но, конечно, выживу без этого», — приводит слова Порома Aftonbladet.
Олимпийские игры – 2022 пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля. Программа соревнований по лыжным гонкам начинается 5 февраля, когда скиатлон побегут женщины. Мужчины выйдут на старт аналогичной гонки 6 февраля.
- 1 февраля 2022
-
23:17
-
22:59
-
22:37
-
22:34
-
21:55
-
21:19
-
21:15
-
21:00
-
20:36
-
20:31
-
20:28
-
20:20
-
19:48
-
19:46
-
19:31
-
19:17
-
19:01
-
18:44
-
18:43
-
18:12
-
18:00
-
17:54
-
17:42
-
17:34
-
17:26
-
17:26
-
17:19
-
17:00
-
16:54
-
16:48
-
16:46
-
16:20
-
16:11
-
16:07
-
16:01