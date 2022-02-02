В шведской делегации выявили два случая COVID-19. Они были в одном самолёте с норвежцами

В шведской делегации выявили два положительных случая коронавируса после прилёта в Пекин, сообщает SVT.

По данным источника, коронавирус выявили у представителей горнолыжной сборной. Их имена не называются, но известно, что это не Сара Эктор и не Анна Свенн-Ларссон, которые считаются претендентками на медали.

Отметим, шведская делегация находилась на одном борту с норвежцами и датчанами, которые также направлялись в Пекин на Олимпиаду.



Ранее сообщалось, что по прилёте в Китай двое человек из делегации (не спортсмены) уже сдали положительные тесты на COVID-19. Примечательно, что все они недавно переболели коронавирусом.

Национальный олимпийский комитет (НОК) Норвегии подтвердил информацию, что на борту самолёта со спортсменами, летевшими из Осло в Пекин, находился минимум один заражённый коронавирусом человек.