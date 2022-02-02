В шведской делегации выявили два случая COVID-19. Они были в одном самолёте с норвежцами

В шведской делегации выявили два положительных случая коронавируса после прилёта в Пекин, сообщает SVT.
По данным источника, коронавирус выявили у представителей горнолыжной сборной. Их имена не называются, но известно, что это не Сара Эктор и не Анна Свенн-Ларссон, которые считаются претендентками на медали.
Отметим, шведская делегация находилась на одном борту с норвежцами и датчанами, которые также направлялись в Пекин на Олимпиаду.
Ранее сообщалось, что по прилёте в Китай двое человек из делегации (не спортсмены) уже сдали положительные тесты на COVID-19. Примечательно, что все они недавно переболели коронавирусом.
Национальный олимпийский комитет (НОК) Норвегии подтвердил информацию, что на борту самолёта со спортсменами, летевшими из Осло в Пекин, находился минимум один заражённый коронавирусом человек.
- 2 февраля 2022
-
02:16
-
00:50
-
00:37
-
00:00
- 1 февраля 2022
-
23:17
-
22:59
-
22:37
-
22:34
-
21:55
-
21:19
-
21:15
-
21:00
-
20:36
-
20:31
-
20:28
-
20:20
-
19:48
-
19:46
-
19:31
-
19:17
-
19:01
-
18:44
-
18:43
-
18:12
-
18:00
-
17:54
-
17:42
-
17:34
-
17:26
-
17:26
-
17:19
-
17:00
-
16:54
-
16:48
-
16:46