В Пекине стартовала эстафета огня зимних Олимпийских игр – 2022

Сегодня, в среду, 2 февраля, в Пекине стартовала эстафета огня зимних Олимпийских игр, в ходе которой более 1000 факелоносцев пронесут огонь мимо исторических достопримечательностей, включая Великую Китайскую стену. Об этом сообщает Reuters.
3-дневная эстафета началась с церемонии запуска в Олимпийском лесопарке в столице Китая под ясным голубым небом. Затем факел пройдёт мимо Летнего дворца и участка Великой китайской стены Бадалин на севере Пекина. На одной остановке факел будет передан под водой роботами-амфибиями, а на другой его будут перемещать автономные транспортные средства.
Напомним, пламя было зажжено в Греции в октябре прошлого года, а затем доставлено в Пекин в красном фонаре, напоминающем артефакт династии Хань.
Эстафета закончится в пятницу вечером, когда последний факелоносец зажжет олимпийский котёл на стадионе «Птичье гнездо» (Пекинский национальный стадион), где также проходила церемония открытия 2008 года.
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