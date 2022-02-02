На Олимпиаде в Пекине обнаружено 32 случая заражения коронавирусом за сутки
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1 февраля в Пекин (Китай) прибыли 1759 человек, связанных с проведением Олимпийских игр, из них 815 спортсменов и официальных представителей сборных. В ходе тестирования в аэропорту было выявлено 15 случаев заражения, три из них — у спортсменов и представителей сборных, сообщает официальный сайт Олимпийских игр в Пекине.
Ещё 17 случаев заражения были обнаружены по итогам тестов в олимпийском «пузыре» – шесть из них у спортсменов и представителей команд.
Зимняя Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля. Первые комплекты медалей будут разыграны 5 февраля.
На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.
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