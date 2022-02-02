Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

На Олимпиаде в Пекине обнаружено 32 случая заражения коронавирусом за сутки

На Олимпиаде в Пекине обнаружено 32 случая заражения коронавирусом за сутки
Комментарии

1 февраля в Пекин (Китай) прибыли 1759 человек, связанных с проведением Олимпийских игр, из них 815 спортсменов и официальных представителей сборных. В ходе тестирования в аэропорту было выявлено 15 случаев заражения, три из них — у спортсменов и представителей сборных, сообщает официальный сайт Олимпийских игр в Пекине.

Ещё 17 случаев заражения были обнаружены по итогам тестов в олимпийском «пузыре» – шесть из них у спортсменов и представителей команд.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля. Первые комплекты медалей будут разыграны 5 февраля.

На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Новость по теме
Дмитрий Губерниев обратился к биатлонистке Евгении Буртасовой
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022