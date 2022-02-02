МОК готов пойти на более жёсткие меры в случае ухудшения ситуации с коронавирусом

Председатель экспертной медицинской группы Международного олимпийского комитета Брайан Макклоски рассказал о состоянии заразившихся коронавирусом и готовности пойти на более жёсткие антикоронавирусные меры в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

«У нас среди получивших положительные результатs тестов очень много бессимптомных случаев. Поэтому пока в госпитализации никто не нуждался. Если болеют, то легко. Главное — обеспечить не отсутствие положительных результатов анализов, а отсутствие распространения заболевания. Конкретные случаи мы тщательно исследуем, определяем, в чём могла быть причина, стараемся отследить пути распространения инфекции. Будем вводить дополнительные меры в случае необходимости. Наша главная задача — не исключить все случаи заражения, а исключить распространение болезни за пределы «пузыря». В случае необходимости мы просто введём более жёсткие меры», — цитирует Макклоски ВВС.

Напомним, за последние сутки было выявлено 32 новых случая заражения коронавирусом среди прибывших на Олимпиаду.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.