В сборной Швеции по горнолыжному спорту два новых случая заражения ковидом
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В шведской олимпийской делегации после прибытия в Пекин выявлено два новых случая заражения коронавирусом.
Заболевшими оказались члены команды по горнолыжному спорту. Имена заболевших не разглашаются, однако, по информации SVT, это не Сара Хектор и Анна Свенн-Ларссон, которые являются медалистками чемпионатов мира.
Ранее два представителя олимпийской сборной Норвегии, тесты на коронавирус которых по прилёте в Пекин дали положительный результат, находились в одном самолёте со спортсменами своей страны. Этим же рейсом летели шведские и датские спортсмены.
Директор по зимним видам спорта Норвежского олимпийского комитета Хельге Бартнес подтвердил, что на борту находился как минимум один заразившийся человек.
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