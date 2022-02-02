Кто не поедет на Олимпиаду от России из-за коронавируса. Данные от 2 февраля

Состав сборной России на зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай) претерпел изменения в связи с коронавирусом. Из итоговой заявки был исключён фигурист Михаил Коляда, тест которого на COVID-19 дал положительный результат. В составе сборной России его заменил Евгений Семененко. Все тесты на коронавирус, сданные фигуристами сборной России по прилёте в Пекин, показали отрицательный результат.
Биатлонистка Валерия Васнецова будет вынуждена пропустить Олимпиаду из-за двух положительных тестов на коронавирус. Союз биатлонистов России и Олимпийский комитет России подали запрос в оргкомитет Олимпийских игр на вынужденную замену Васнецовой на Евгению Буртасову.
Из-за коронавируса Игры-2022 пропустят скелетонисты Никита Трегубов и Владислав Семёнов. Их заменят Евгений Рукосуев и Даниил Романов.
Положительный тест также сдали бобслеисты Алексей Пушкарёв и Василий Кондратенко. Их участие в Олимпиаде-2022 находится под вопросом.
Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров, который прибыл в Пекин, сдал сначала положительный тест на ковид, а затем — отрицательный.
- 2 февраля 2022
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