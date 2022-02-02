ОК запустили ленту олимпийских новостей и тематические рамки к старту Игр-2022 в Пекине

С 1 февраля пользователи ОК смогут вместе болеть «за наших» и проживать самые яркие моменты Олимпиады со своими друзьями и близкими.

Пользователи ОК смогут наблюдать за зимними Олимпийскими играми прямо в соцсети в специальной ленте новостей «Олимпиада», поддерживать атлетов с помощью тематических рамок, а также увидеть эксклюзивные ответы нашей сборной на вопросы юных зрителей.

К старту соревнований, 3 февраля, ОК запустят ленту новостей в разделе «Рекомендации». Пользователи соцсети смогут в режиме реального времени следить за всеми событиями и актуальными новостями из Пекина. В ленту будут попадать публикации Олимпийского комитета России, а также официальных групп ведущих спортивных ресурсов и общественно-политических СМИ — Sports.ru, Sport24, «Чемпионат.com», «Спорт-экспресс», РБК, ТАСС, «РИА Новости», «Известий» и многих других.

Также в ОК появятся тематические рамки от официальной группы Олимпийского комитета России в поддержку российских спортсменов. А с 4 февраля всем пользователям соцсети будут доступны рамки #wewillROCyou. ROC — Russian Olympic Committee — именно под таким названием выступают российские атлеты в Пекине. Рамки бесплатно доступны всем пользователям соцсети в приложении «Волшебные рамки» в ОК.

Кроме того, ОК и Олимпийский комитет запустили проект, в котором спортсмены нынешней сборной и именитые спортсмены прошедших Олимпиад ответят на наиболее понравившиеся и оригинальные вопросы детей в ОК. Специально для этого в социальной сети прошёл конкурс на лучший вопрос от юных пользователей об олимпийских видах спорта в группе «Одноклассники. Всё ОК!». Видео с ответами на вопросы доступны в группе ОКР.

Первым на вопросы ответил Александр Перетягин — вице-чемпион Европы по санному спорту и участник Игр в Сочи. Он рассказал о длине трассы скоростного спуска на санях, средней скорости саночника и об особенностях тренировок летом.

К началу соревнований ОКР запустил в социальной сети цикл видеорассказов о разных видах спорта. Так, в группе Олимпийского комитета России уже можно найти ролики о прыжках с трамплина, кёрлинге, лыжах, сноуборде и конькобежном спорте.

ОК постоянно поддерживают спортивные мероприятия — к зимним Олимпийским играм в Токио пройдёт серия включений в собственном онлайн-шоу «ОК на связи!». В преддверии эфиров из Олимпийской деревни гостьей шоу стала Евгения Медведева — российская фигуристка, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года.