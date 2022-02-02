Саночник Роман Репилов рассказал о настрое на Олимпийские игры в Пекине

Трёхкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, российский саночник Роман Репилов оценил условия, в которых пройдут зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай). В этом виде спорта будут разыграны четыре комплекта медалей.

«Я доволен уже тем, что потренировался на боевых санях в Китае. Для меня это уже хорошо. Есть много нюансов, которые нужно учесть. Здесь очень жёсткий лёд, очень холодно, полозья надо немного переделать под этот лёд, поднастроить сани. В принципе, внутренние ощущения располагают к тому, чтобы быстро здесь ехать. То есть у меня нет никакой зажатости, я готов ехать рискуя и на результат. Поэтому думаю, что всё будет хорошо», — сказал Репилов в эфире «Матч ТВ».

Олимпиада стартует 4 февраля.