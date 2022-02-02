Игорь Акинфеев обратился к сборной России перед Олимпиадой-2022 в Пекине. Видео

Вратарь футбольного клуба ЦСКА, бывший голкипер сборной России Игорь Акинфеев опубликовал новое видео на своей странице в «Инстаграме». Он обратился к спортсменам олимпийской сборной России, которые в настоящее время готовятся к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине (Китай).

«Дорогие наши друзья спортсмены! В преддверии Олимпиады хочу пожелать вам большой удачи, ярких, красивых побед, море позитива, хорошего настроения — и, самое главное, без травм. Мы за вас болеем и всегда будем болеть. Вы всегда для нас лучшие!» — сказал Акинфеев в видео, выложенном в его «инстаграме».

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Игоря Акинфеева.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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