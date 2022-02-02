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ВКонтакте представила проекты, приуроченные к старту Олимпийских игр – 2022 в Пекине

ВКонтакте представила проекты, приуроченные к старту Олимпийских игр – 2022 в Пекине
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К старту Олимпийских игр – 2022 В Пекине (Китай) социальная сеть ВКонтакте выпустила несколько тематических проектов.

В их числе:

Тематическая лента «Пекин-2022»

Она объединит новости и интересные обсуждения Олимпиады. С её помощью можно будет узнавать результаты соревнований, следить за медальным зачётом, смотреть видео с самыми яркими моментами, знакомиться с мнениями экспертов из медиа и тематических сообществ. Появится и возможность присоединиться к дискуссиям в комментариях прямо из ленты: поделиться прогнозами, рассказать о своих фаворитах, обсудить спорные моменты.

Лента «Пекин-2022» будет доступна с 3 февраля на главной вкладке мобильного приложения — среди тематических лент, а также по прямой ссылке на всех платформах.

Специальный раздел в мини-приложении «Спорт»

С его помощью пользователи смогут подробнее познакомиться с медальным зачётом и узнать, какое место в нём занимает сборная. Также из мини-приложения будет легко перейти к чатам, чтобы найти единомышленников и поделиться впечатлениями от Игр. В мини-приложении можно будет установить олимпийский эмодзи-статус: это возможность поддержать команду в любимом виде спорта и поделиться эмоциями.

Олимпийские пасхалки и кампания #wewillROCyou

Снежки, спрятанные в разных разделах социальной сети. Уже с 3 февраля любители спорта, которые найдут пасхалки, смогут быстро перейти к активностям, посвящённым Играм: отправить друзьям бесплатный подарок с олимпийским факелом, узнать больше о новостях соревнований.

Пасхалки помогут и быстро опубликовать запись с хештегом #wewillROCyou. Это возможность присоединиться к общероссийской кампании и поддержать спортсменов, которые выступают от лица Олимпийского комитета России, или ROC (Russian Olympic Committee).

Олимпиада в Клипах ВКонтакте

Поддержать российских атлетов и присоединиться к кампании #wewillROCyou смогут и пользователи Клипов ВКонтакте. Для этого нужно выложить короткий вертикальный ролик с хештегом акции и в специальной AR-маске — на ней изображены олимпийский факел и слоган кампании.

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