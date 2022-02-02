ВКонтакте представила проекты, приуроченные к старту Олимпийских игр – 2022 в Пекине

К старту Олимпийских игр – 2022 В Пекине (Китай) социальная сеть ВКонтакте выпустила несколько тематических проектов.
В их числе:
Тематическая лента «Пекин-2022»
Она объединит новости и интересные обсуждения Олимпиады. С её помощью можно будет узнавать результаты соревнований, следить за медальным зачётом, смотреть видео с самыми яркими моментами, знакомиться с мнениями экспертов из медиа и тематических сообществ. Появится и возможность присоединиться к дискуссиям в комментариях прямо из ленты: поделиться прогнозами, рассказать о своих фаворитах, обсудить спорные моменты.
Лента «Пекин-2022» будет доступна с 3 февраля на главной вкладке мобильного приложения — среди тематических лент, а также по прямой ссылке на всех платформах.
Специальный раздел в мини-приложении «Спорт»
С его помощью пользователи смогут подробнее познакомиться с медальным зачётом и узнать, какое место в нём занимает сборная. Также из мини-приложения будет легко перейти к чатам, чтобы найти единомышленников и поделиться впечатлениями от Игр. В мини-приложении можно будет установить олимпийский эмодзи-статус: это возможность поддержать команду в любимом виде спорта и поделиться эмоциями.
Олимпийские пасхалки и кампания #wewillROCyou
Снежки, спрятанные в разных разделах социальной сети. Уже с 3 февраля любители спорта, которые найдут пасхалки, смогут быстро перейти к активностям, посвящённым Играм: отправить друзьям бесплатный подарок с олимпийским факелом, узнать больше о новостях соревнований.
Пасхалки помогут и быстро опубликовать запись с хештегом #wewillROCyou. Это возможность присоединиться к общероссийской кампании и поддержать спортсменов, которые выступают от лица Олимпийского комитета России, или ROC (Russian Olympic Committee).
Олимпиада в Клипах ВКонтакте
Поддержать российских атлетов и присоединиться к кампании #wewillROCyou смогут и пользователи Клипов ВКонтакте. Для этого нужно выложить короткий вертикальный ролик с хештегом акции и в специальной AR-маске — на ней изображены олимпийский факел и слоган кампании.
- 2 февраля 2022
-
19:00
-
19:00
-
18:56
-
18:51
-
18:48
-
18:25
-
18:00
-
17:58
-
17:50
-
17:30
-
17:25
-
17:15
-
17:11
-
17:00
-
16:55
-
16:51
-
16:41
-
16:18
-
16:02
-
15:58
-
15:54
-
15:39
-
15:37
-
15:28
-
15:02
-
15:01
-
14:40
-
14:38
-
14:36
-
14:26
-
14:15
-
14:14
-
14:11
-
14:08
-
14:00