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Олимпиада 2022, Пекин, расписание трансляций, 3 февраля: по какому каналу смотреть, когда начало

Расписание трансляций Олимпийских игр — 2022 в Пекине 3 февраля
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Завтра, 3 февраля, продолжатся соревнования в рамках зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай). Предлагаем вашему вниманию расписание трансляций.

Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований и прямых трансляций. 3 февраля
4:05 мск. Кёрлинг. Микст. 2-й тур. Австралия — Китай.
4:05. Кёрлинг. Микст. 2-й тур. Швеция — Чехия.
4:05. Кёрлинг. Микст. 2-й тур. США — Италия.
4:05. Кёрлинг. Микст. 2-й тур. Великобритания — Канада.
7:10. Хоккей. Женщины. Группа B. 1-й тур. Чехия — Канада.
7:10. Хоккей. Женщины. Группа A. 1-й тур. Канада — Швейцария («Матч! Арена»).
9:05. Кёрлинг. Микст. 3-й тур. Италия — Швейцария.
9:05. Кёрлинг. Микст. 3-й тур. США — Норвегия («Матч! Игра»).
11:40. Хоккей. Женщины. Группа B. 1-й тур. Швеция — Япония.
13:00. Фристайл. Женщины. Могул. 1-я квалификация («Матч! Страна»).
14:45. Фристайл. Мужчины. Могул. 1-я квалификация («Матч! Страна»).
15:05. Кёрлинг. Микст. 4-й тур. Норвегия — Канада.
15:05. Кёрлинг. Микст. 4-й тур. Швейцария — Великобритания.
15:05. Кёрлинг. Микст. 4-й тур. Китай — Швеция.
15:05. Кёрлинг. Микст. 4-й тур. Чехия — Австралия.
16:10. Хоккей. Женщины. Группа A. 1-й тур. Финляндия — США («Матч! Игра»).

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