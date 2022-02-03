Расписание трансляций Олимпийских игр — 2022 в Пекине 3 февраля

Завтра, 3 февраля, продолжатся соревнования в рамках зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай). Предлагаем вашему вниманию расписание трансляций.



Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований и прямых трансляций. 3 февраля

4:05 мск. Кёрлинг. Микст. 2-й тур. Австралия — Китай.

4:05. Кёрлинг. Микст. 2-й тур. Швеция — Чехия.

4:05. Кёрлинг. Микст. 2-й тур. США — Италия.

4:05. Кёрлинг. Микст. 2-й тур. Великобритания — Канада.

7:10. Хоккей. Женщины. Группа B. 1-й тур. Чехия — Канада.

7:10. Хоккей. Женщины. Группа A. 1-й тур. Канада — Швейцария («Матч! Арена»).

9:05. Кёрлинг. Микст. 3-й тур. Италия — Швейцария.

9:05. Кёрлинг. Микст. 3-й тур. США — Норвегия («Матч! Игра»).

11:40. Хоккей. Женщины. Группа B. 1-й тур. Швеция — Япония.

13:00. Фристайл. Женщины. Могул. 1-я квалификация («Матч! Страна»).

14:45. Фристайл. Мужчины. Могул. 1-я квалификация («Матч! Страна»).

15:05. Кёрлинг. Микст. 4-й тур. Норвегия — Канада.

15:05. Кёрлинг. Микст. 4-й тур. Швейцария — Великобритания.

15:05. Кёрлинг. Микст. 4-й тур. Китай — Швеция.

15:05. Кёрлинг. Микст. 4-й тур. Чехия — Австралия.

16:10. Хоккей. Женщины. Группа A. 1-й тур. Финляндия — США («Матч! Игра»).