Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Сборная Норвегии объявила имена знаменосцев на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

Сборная Норвегии объявила имена знаменосцев на Олимпийских играх — 2022 в Пекине
Комментарии

Стали известны имена знаменосцев сборной Норвегии на церемонии открытия зимних Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай). Такого права удостоились лыжница Майкен Касперсен Фалла и горнолыжник Кьетил Янсруд.

«Майкен и Кьетил, обладая многолетним опытом выступлений на международной арене в своих видах спорта, были замечательными послами норвежской спортивной культуры», — приводит слова главного менеджера олимпийской сборной Торе Овребё NRK.

Фалла – олимпийская чемпионка ОИ-2014 в спринте, серебряный и бронзовый призёр ОИ-2018. Янсруд является чемпионом Олимпийских Игр-2014 в Сочи в супергиганте. Также на его счету два серебра и две бронзы Игр.

Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.

Кто рискнёт снять проклятье? Российские знаменосцы почти 30 лет не выигрывали Олимпиаду Кто рискнёт снять проклятье? Российские знаменосцы почти 30 лет не выигрывали Олимпиаду
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022