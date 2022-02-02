Сборная Норвегии объявила имена знаменосцев на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

Стали известны имена знаменосцев сборной Норвегии на церемонии открытия зимних Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай). Такого права удостоились лыжница Майкен Касперсен Фалла и горнолыжник Кьетил Янсруд.

«Майкен и Кьетил, обладая многолетним опытом выступлений на международной арене в своих видах спорта, были замечательными послами норвежской спортивной культуры», — приводит слова главного менеджера олимпийской сборной Торе Овребё NRK.

Фалла – олимпийская чемпионка ОИ-2014 в спринте, серебряный и бронзовый призёр ОИ-2018. Янсруд является чемпионом Олимпийских Игр-2014 в Сочи в супергиганте. Также на его счету два серебра и две бронзы Игр.

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