Бельгийскую скелетонистку отправили на дополнительную изоляцию после отрицательных тестов

Бельгийская скелетонистка Ким Мейлеманс пожаловалась на условия своего пребывания в Пекине после того, как она была отправлена на самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирусную инфекцию, сообщает South China Morning Post.

После положительного результата теста на COVID-19 по прибытии в Китай Мейлеманс сообщила, что ей сказали, что она может покинуть карантинный отель после трёх дней изоляции и нескольких отрицательных тестов ПЦР.

Девушка в «Инстаграме» записала видео, на котором расплакалась, когда говорила о своих переживаниях на самоизоляции.

После этого Организация Global Athlete назвала обращение с Мейлеманс «совершенно неприемлемым», а МОК опубликовал заявление, в котором говорилось, что в четверг ей будет предоставлена комната в Олимпийской деревне.

При этом, Мейлеманс сдала отрицательные тесты на коронавирус. Однако, вместо того, чтобы вернуть её в Олимпийскую деревню, скорая помощь отвезла 25-летнюю девушку в другое соседнее учреждение на семь дополнительных дней изоляции.