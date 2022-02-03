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Бельгийскую скелетонистку отправили на дополнительную изоляцию после отрицательных тестов

Бельгийскую скелетонистку отправили на дополнительную изоляцию после отрицательных тестов
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Бельгийская скелетонистка Ким Мейлеманс пожаловалась на условия своего пребывания в Пекине после того, как она была отправлена на самоизоляцию из-за положительного теста на коронавирусную инфекцию, сообщает South China Morning Post.

После положительного результата теста на COVID-19 по прибытии в Китай Мейлеманс сообщила, что ей сказали, что она может покинуть карантинный отель после трёх дней изоляции и нескольких отрицательных тестов ПЦР.

Девушка в «Инстаграме» записала видео, на котором расплакалась, когда говорила о своих переживаниях на самоизоляции.

После этого Организация Global Athlete назвала обращение с Мейлеманс «совершенно неприемлемым», а МОК опубликовал заявление, в котором говорилось, что в четверг ей будет предоставлена комната в Олимпийской деревне.

При этом, Мейлеманс сдала отрицательные тесты на коронавирус. Однако, вместо того, чтобы вернуть её в Олимпийскую деревню, скорая помощь отвезла 25-летнюю девушку в другое соседнее учреждение на семь дополнительных дней изоляции.

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