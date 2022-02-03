Путин: активизировались попытки ряда стран политизировать спортивную проблематику

Опубликована статья президента России Владимира Путина для китайского информационного агентства «Синьхуа», в котором он затронул вопрос предстоящей Олимпиады в Пекине.
«Увы, в последнее время активизировались попытки ряда стран политизировать спортивную проблематику в угоду своим амбициям. Это в корне неправильно и противоречит самому духу и принципам Олимпийской хартии. Сила и величие спорта в том, что он объединяет людей, дарит мгновения триумфа и гордости за свою страну, восхищает честной, справедливой, бескомпромиссной борьбой. И такие подходы разделяет большинство государств – участников международного олимпийского движения.
Китайские друзья проделали огромную работу для качественной подготовки к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм. Убеждён, что накопленный в КНР богатый опыт безупречной организации представительных международных состязаний позволит провести этот праздник мирового спорта на самом высоком уровне», — говорится в статье, опубликованной на официальном сайте президента России.
Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля.
- 3 февраля 2022
-
03:15
-
02:14
-
00:00
- 2 февраля 2022
-
23:42
-
23:25
-
23:02
-
22:40
-
22:17
-
22:09
-
21:32
-
21:17
-
21:00
-
20:57
-
20:43
-
20:40
-
20:18
-
20:15
-
19:26
-
19:24
-
19:00
-
19:00
-
18:56
-
18:51
-
18:48
-
18:25
-
18:00
-
17:58
-
17:50
-
17:30
-
17:25
-
17:15
-
17:11
-
17:00
-
16:55
-
16:51