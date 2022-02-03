Путин: активизировались попытки ряда стран политизировать спортивную проблематику

Опубликована статья президента России Владимира Путина для китайского информационного агентства «Синьхуа», в котором он затронул вопрос предстоящей Олимпиады в Пекине.

«Увы, в последнее время активизировались попытки ряда стран политизировать спортивную проблематику в угоду своим амбициям. Это в корне неправильно и противоречит самому духу и принципам Олимпийской хартии. Сила и величие спорта в том, что он объединяет людей, дарит мгновения триумфа и гордости за свою страну, восхищает честной, справедливой, бескомпромиссной борьбой. И такие подходы разделяет большинство государств – участников международного олимпийского движения.

Китайские друзья проделали огромную работу для качественной подготовки к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм. Убеждён, что накопленный в КНР богатый опыт безупречной организации представительных международных состязаний позволит провести этот праздник мирового спорта на самом высоком уровне», — говорится в статье, опубликованной на официальном сайте президента России.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля.