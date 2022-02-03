На Олимпиаде в Пекине обнаружено 55 случаев заражения коронавирусом за сутки

2 февраля в Пекин (Китай) прибыли 753 человека, связанные с проведением Олимпийских игр, из них 325 спортсменов и официальных представителей сборных. В ходе тестирования в аэропорту было выявлено 29 случаев заражения, 13 из них — у спортсменов и представителей сборных, сообщает официальный сайт Олимпийских игр в Пекине.
Ещё 26 случаев заражения были обнаружены по итогам тестов в олимпийском «пузыре» – 13 из них у спортсменов и представителей команд.
Зимняя Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля. Первые комплекты медалей будут разыграны 5 февраля.
На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.
Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 3 февраля 2022
-
07:05
-
06:23
-
06:18
-
06:15
-
05:50
-
04:43
-
04:31
-
04:24
-
04:19
-
03:15
-
02:14
-
00:00
- 2 февраля 2022
-
23:42
-
23:25
-
23:02
-
22:40
-
22:17
-
22:09
-
21:32
-
21:17
-
21:00
-
20:57
-
20:43
-
20:40
-
20:18
-
20:15
-
19:26
-
19:24
-
19:00
-
19:00
-
18:56
-
18:51
-
18:48
-
18:25
-
18:00