Бобслеистка Макарова: на ОИ буду стараться прыгнуть выше своей головы

Дебютант Олимпийских игр российская бобслеистка Анастасия Макарова ставит перед собой задачу показать максимальный результат.

«Хочу здесь показать лучший для себя результат и не подвести свою команду. Не хочу сейчас говорить, на борьбу за какие места я нацелена. Буду стараться сделать здесь то, на что способна. И постараться даже прыгнуть выше своей головы, вытащить из себя весь максимум.

Думаю, когда начнутся официальные тренировочные заезды, у меня появится хорошее олимпийское настроение. Мы только два дня назад прилетели, поэтому пока вкатываемся и привыкаем, исправляем свои ошибки. Но в целом мне здесь всё нравится, впечатления хорошие, организовано всё здорово», — передаёт слова Макаровой ТАСС.

Макарова будет выступать в женской двойке 19 февраля.