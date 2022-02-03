«Столовая открыта круглосуточно». Катникова поделилась впечатлениями от Олимпиады

Двукратная чемпионка мира по санному спорту Екатерина Катникова поделилась впечатлениями от Китая и олимпийской атмосферы, а также высказала своё отношение к необходимости постоянно сдавать тесты на коронавирус.



«Для меня это первые Олимпийские игры, и мне всё очень нравится. Здесь абсолютно другая атмосфера – на стандартных соревнованиях всё не так. Во-первых, выделю условия проживания. Это Олимпийская деревня, где всё сделано из натуральных материалов. Я в восторге! Плюс горы – могу из окна смотреть на солнце и при восходе, и при закате. Это очень красиво.



На Играх просто другая энергетика. Много людей из других стран, столовая открыта круглосуточно. Это замечательно, когда можешь в любой момент сходить и покушать, взять всё, что ты хочешь.



Если говорить о трассе, то у нас пока прошла всего одна тренировка, и было очень медленно. Особенно после Санкт-Морица, где мы недавно выступали на этапе Кубке мира. Там трасса натуральная и крайне быстрая. Но, думаю, что дальше будет всё иначе. Мы поднимемся на свою точку старта, будут другая экипировка, подготовка саней. Кроме того, вечером здесь холоднее. Это не всегда добавляет скорость, но здесь, думаю, станет чуть быстрее.



Заставляют ли нервничать постоянные ПЦР-тесты на коронавирус? Я не обращаю на это внимания. Их берут очень мягко, подойти можно в любой момент. Главное – не забыть об этом. Тест взяли, аккредитацию отсканировали и всё – ты свободен. Нет никакого напряжения», — приводит слова Катниковой официальный сайт Олимпийского комитета России.

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