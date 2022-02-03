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Российский чемпион ОИ описал эмоции, когда ему дарили «Мерседес» на Красной площади

Российский чемпион ОИ описал эмоции, когда ему дарили «Мерседес» на Красной площади
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Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, российский шорт-трекист Семён Елистратов рассказал, что чувствовал, когда ему дарили ключи от машины на Красной площади. За победу на Играх в Сочи спортсмен получил «Мерседес» от государства.

«Для меня, молодого парня, который ездил на старенькой «Шкоде», доставшейся мне от папы, пересесть на крутой внедорожник «Мерседес» было очень круто. Когда получал ключи на Красной площади, у меня тряслись руки. Я позвонил и сказал: «Папа, я еду на тако-о-ой машине!» И он меня успокаивал (смеётся).

Вернулся в Уфу на «Мерседесе», как и обещал, прокатил маму, папу, дедушку, царствие ему небесное, бабушек и остальных родственников. И после продал джип и купил две машины попроще — супруге и себе, потому что в приоритете у меня была семья, которую мы только-только создавали», — приводит слова Елистратова «Матч ТВ».

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