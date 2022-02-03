Фигуристка Хендрикс будет одним из знаменосцев сборной Бельгии на церемонии открытия ОИ

Национальный олимпийский комитет (НОК) Бельгии объявил имена спортсменов, которые будут знаменосцами команды на церемонии открытия Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Нести флаг Бельгии доверено фигуристке Луне Хендрикс и горнолыжнику Арману Маршану.
Церемония открытия будет проходить 4 февраля. Начало — в 15:00 мск.
Хендрикс остановилась в шаге от медали на чемпионате Европы по фигурному катанию. Бельгийская фигуристка неожиданно показала второй результат в короткой программе, уступив лишь Камиле Валиевой. Но после произвольной программы её обошли россиянки Анна Щербакова и Александра Трусова. В итоге российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы.
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- 3 февраля 2022
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