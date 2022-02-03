Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Фигуристка Хендрикс будет одним из знаменосцев сборной Бельгии на церемонии открытия ОИ

Фигуристка Хендрикс будет одним из знаменосцев сборной Бельгии на церемонии открытия ОИ
Комментарии

Национальный олимпийский комитет (НОК) Бельгии объявил имена спортсменов, которые будут знаменосцами команды на церемонии открытия Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Нести флаг Бельгии доверено фигуристке Луне Хендрикс и горнолыжнику Арману Маршану.

Церемония открытия будет проходить 4 февраля. Начало — в 15:00 мск.

Хендрикс остановилась в шаге от медали на чемпионате Европы по фигурному катанию. Бельгийская фигуристка неожиданно показала второй результат в короткой программе, уступив лишь Камиле Валиевой. Но после произвольной программы её обошли россиянки Анна Щербакова и Александра Трусова. В итоге российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы.

Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022