«Откуда он меня знает?» Российская скелетонистка показала фото с Мартеном Фуркадом

Бронзовый призёр Олимпиады-2014, российская скелетонистка Елена Никитина опубликовала свежее фото в «сториз» своего «инстаграма». Спортсменка выложила снимок с пятикратным олимпийским чемпионом по биатлону Мартеном Фуркадом.
«Ладно я его знаю! Его знают все! Но откуда он меня знает? Это загадка», — подписала она фото.
Фото: «инстаграм» елены никитиной
33-летний Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион (абсолютный рекорд среди всех французских спортсменов на летних и зимних Играх), серебряный призёр Олимпийских игр, 13-кратный чемпион мира (в том числе 11 раз — в личных гонках), семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте с сезона-2011/2012 по сезон-2017/2018 (первый в истории биатлона, кому удалось выиграть Кубок мира 7 раз подряд), многократный чемпион Франции.
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- 3 февраля 2022
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