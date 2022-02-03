Китайские болельщики поддержали российских фигуристок перед стартом ОИ-2022

Любители фигурного катания из Китая поддержали фигуристок сборной России перед стартом Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).
«По-моему, самая характерная особенность выступлений Анны Щербаковой в том, что она демонстрирует нам чистейшую красоту фигурного катания каждым своим движением. Дорогая Аня, удачи и только вперёд! Мы знаем, что она может всё», — сказала одна из болельщиц.
«Самая большая особенность выступления Трусовой в том, что она сочетает силу и красоту. Надеюсь, Саша сможет стабильно выступить на Олимпиаде. Несмотря на то, выиграет Саша или нет, мы всегда её поддержим», — добавила другая болельщица.
«Фигурное катание Камилы Валиевой сочетает в себе силу и гибкость. Она обладает отличным художественным стилем и музыкальным чутьём в своих выступлениях», — заключила ещё одна фанатка.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале CGTN на русском.
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- 3 февраля 2022
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