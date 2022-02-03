Тутберидзе следила за прокатом дочери, мужчины тренировали прыжки перед ОИ-22. Лучшие фото

3 февраля в Пекине национальная команда России по фигурному катанию провела очередную открытую тренировку в рамках подготовки к выступлению на Олимпийских играх. В ней приняли участи Андрей Мозалёв, Марк Кондратюк и Евгений Семененко, а также танцевальные дуэты Диана Дэвис/Глеб Смолкин и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.
Соревнования по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине пройдут с 4 по 19 февраля 2022 года. Будут разыграны пять комплектов медалей: в командном турнире, мужском и женском одиночном катании, танцах на льду и парном катании.
Церемония открытия ОИ-2022 состоится 4 февраля, начало — в 15:00 мск.
На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.
Лучшие фото с тренировки — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 3 февраля 2022
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