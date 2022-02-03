Си Цзиньпин: Китай покажет миру экономные, безопасные и зрелищные Олимпийские игры

Председатель КНР Си Цзиньпин высказался о предстоящем старте Олимпийских игр, которые пройдут к Пекине (Китай). Политик рассказал о готовности страны к проведению соревнований.



«С 2008 года, когда девиз звучал как «Один мир, одна мечта», по 2022 год, когда девизом стала фраза «Вместе ради общего будущего», Китай активно участвовали в олимпийском движении, постоянно поддерживая олимпийский дух. Мы — упорные покорители олимпийской мечты, люди действия. Церемония открытия зимних Олимпийских игр состоится завтра вечером. Мир обращает взоры на Китай, и Китай уже готов. КНР покажет миру экономные, безопасные и зрелищные Олимпийские игры, и реализует олимпийский девиз: «Быстрее, выше, сильнее — вместе», — сказал китайский лидер в видео, опубликованном на YouTube-канале CGTN на русском.



Олимпийские игры будут проходить с 4 по 20 февраля.

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