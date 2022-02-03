В Кремле рассказали, как Владимир Путин будет следить за Олимпиадой-2022 в Пекине

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина, рассказал, как глава государства будет следить за зимними Олимпийскими играми 2022 года в Пекине (Китай).

«Очевидно, что, как и раньше, президент не имеет много времени, чтобы по телевизору смотреть. Но, конечно, мы получаем из Олимпийского комитета, из Минспорта ежедневные дайджесты — по Олимпиаде, по состоянию здоровья нашей команды и по тому, когда какие матчи, когда какие игры и так далее», — приводит слова Дмитрия Пескова ТАСС.

Церемония Открытия зимних Олимпийских игр запланирована на 4 февраля. Олимпиада завершится 20 февраля.

Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.