В Кремле рассказали, как Владимир Путин будет следить за Олимпиадой-2022 в Пекине
Поделиться
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина, рассказал, как глава государства будет следить за зимними Олимпийскими играми 2022 года в Пекине (Китай).
«Очевидно, что, как и раньше, президент не имеет много времени, чтобы по телевизору смотреть. Но, конечно, мы получаем из Олимпийского комитета, из Минспорта ежедневные дайджесты — по Олимпиаде, по состоянию здоровья нашей команды и по тому, когда какие матчи, когда какие игры и так далее», — приводит слова Дмитрия Пескова ТАСС.
Церемония Открытия зимних Олимпийских игр запланирована на 4 февраля. Олимпиада завершится 20 февраля.
Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
Комментарии
- 3 февраля 2022
-
14:54
-
14:51
-
14:24
-
14:14
-
14:08
-
14:08
-
14:01
-
14:00
-
13:55
-
13:54
-
13:48
-
13:47
-
13:46
-
13:45
-
13:38
-
13:35
-
13:30
-
13:27
-
13:25
-
13:22
-
13:13
-
13:11
-
13:03
-
13:03
-
12:50
-
12:38
-
12:36
-
12:35
-
12:21
-
12:11
-
12:00
-
12:00
-
11:51
-
11:45
-
11:44
Партнерский контент