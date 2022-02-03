Анастасия Смирнова вышла в финал соревнований по могулу на ОИ-2022 в Пекине

Российская фристайлистка Анастасия Смирнова вышла в финал соревнований по могулу на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай). Спортсменка пробилась в десятку сильнейших, показав восьмой результат.
Другие россиянки остались за пределами первой десятки. Полина Чудинова заняла 17-е место, Анастасия Первушина — 22-е, Виктория Лазаренко — 25-е. Они выступят во второй квалификации, в которой получат ещё один шанс выйти в финал.
Фристайл. Женщины. Могул. Квалификация
1. Джакара Энтони (Австралия) — 83,75 балла
2. Перрин Лаффон (Франция) — 81,11
3. Джелин Кауф (США) — 79,15…
8. Анастасия Смирнова (Россия) — 73,01…
17. Полина Чудинова (Россия) — 66,77…
22. Анастасия Первушина (Россия) — 59,97…
25. Виктория Лазаренко (Россия) — 29,65.
Самое важное о стартующей Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 3 февраля 2022
-
14:54
-
14:51
-
14:24
-
14:14
-
14:08
-
14:08
-
14:01
-
14:00
-
13:55
-
13:54
-
13:48
-
13:47
-
13:46
-
13:45
-
13:38
-
13:35
-
13:30
-
13:27
-
13:25
-
13:22
-
13:13
-
13:11
-
13:03
-
13:03
-
12:50
-
12:38
-
12:36
-
12:35
-
12:21
-
12:11
-
12:00
-
12:00
-
11:51
-
11:45
-
11:44