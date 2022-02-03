Анастасия Смирнова вышла в финал соревнований по могулу на ОИ-2022 в Пекине

Российская фристайлистка Анастасия Смирнова вышла в финал соревнований по могулу на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай). Спортсменка пробилась в десятку сильнейших, показав восьмой результат.

Другие россиянки остались за пределами первой десятки. Полина Чудинова заняла 17-е место, Анастасия Первушина — 22-е, Виктория Лазаренко — 25-е. Они выступят во второй квалификации, в которой получат ещё один шанс выйти в финал.

Фристайл. Женщины. Могул. Квалификация

1. Джакара Энтони (Австралия) — 83,75 балла

2. Перрин Лаффон (Франция) — 81,11

3. Джелин Кауф (США) — 79,15…

8. Анастасия Смирнова (Россия) — 73,01…

17. Полина Чудинова (Россия) — 66,77…

22. Анастасия Первушина (Россия) — 59,97…

25. Виктория Лазаренко (Россия) — 29,65.

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