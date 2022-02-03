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Сборная России по шорт-треку готовится к выступлению на Олимпиаде. Главные фото из Пекина

Сборная России по шорт-треку готовится к выступлению на Олимпиаде. Главные фото из Пекина
Сборная России по шорт-треку на ОИ-2022
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3 февраля в Пекине национальная команда России по шорт-треку провела открытую тренировку в рамках подготовки к выступлению на зимних Олимпийских играх — 2022.

Соревнования по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине пройдут с 4 по 19 февраля 2022 года. Будут разыграны пять комплектов медалей: в командном турнире, мужском и женском одиночном катании, танцах на льду и парном катании.

Церемония открытия ОИ-2022 состоится 4 февраля, начало — в 15:00 мск.

На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в неофициальном медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Лучшие кадры с тренировки — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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