Дмитрий Губерниев отреагировал на выбор знаменосцев России на церемонию открытия ОИ-2022

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на то, что серебряный призёр Олимпиады-2014 по конькобежному спорту Ольга Фаткулина и олимпийский чемпион 2018 года по хоккею Вадим Шипачёв станут знаменосцами сборной России на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).

«Прекрасные знаменосцы! Будем поддерживать и болеть! Вперёд, Россия!» — написал Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале.

Церемония открытия зимней Олимпиады-2022 состоится в пятницу, 4 февраля, и начнётся в 15:00 мск. Сборная России из-за санкций ВАДА выступит как команда ОКР. Игры завершатся 20 февраля.

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