Фетисов ответил на вопрос, есть ли риск заразиться коронавирусом на открытии Олимпиады

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов оценил вероятность заражения коронавирусом во время церемонии открытия Олимпийских игр. Ранее стало известно, что знаменосцами сборной России будут хоккеист Вадим Шипачёв и конькобежка Ольга Фаткулина.

«На открытии есть риск заразиться коронавирусом? Да похоже, что уже дышать надо перестать (смеётся). Думаю, спортсмены и организаторы соблюдут все предосторожности. Никто не станет рисковать элитными спортсменами. Не сомневаюсь, что будет сделано всё для максимальной защиты спортсменов. Всё будет хорошо», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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