В Госдуме отреагировали на выбор знаменосцев сборной России на Олимпиаде-2022

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв прокомментировал выбор знаменосцев сборной России на церемонию открытия Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине (Китай). Ранее было объявлено, что знаменосцами станут капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачёв и конькобежка Ольга Фаткулина.

«Шикарный выбор! Ребята будут выглядеть достойно: красивые, молодые, талантливые. Они достойны представлять интересы нашей страны. Знамя, хоть и не Российской Федерации, но мы с вами понимаем, что это знаменосцы нашей национальной сборной команды России», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине пройдёт завтра, 4 февраля. Начало — в 15:00 мск.