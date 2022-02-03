«Большое счастье!» Губерниев — о Шипачёве и Фаткулиной в роли знаменосцев сборной России

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на то, что серебряный призёр Олимпиады-2014 по конькобежному спорту Ольга Фаткулина и олимпийский чемпион 2018 года по хоккею Вадим Шипачёв станут знаменосцами сборной России на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).
«Ольга Фаткулина и Вадим Шипачёв — прекрасные и титулованные спортсмены. Это большое счастье! Тем более Фаткулина выиграла серебро в Сочи, медали чемпионата мира — теперь будет стараться выиграть олимпийское золото. Шипачёв приехал отстаивать звание сильнейшего. Это прекрасный хоккеист, динамовец. Я их приветствую! Ребята пойдут с флагом, а мы их будем поддерживать», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
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- 3 февраля 2022
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