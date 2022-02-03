Плющев — о выборе знаменосцев: знаю, что некоторым предлагали нести флаг — они отказались

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о выборе знаменосцев национальной команды на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).



«Думаю, знаменосцев выбирали в Олимпийской деревне. Ну и в очередной раз выбрали хоккеиста. Почему? Одна из причин — совсем скоро у многих начинаются старты. Лыжники, видимо, решили, что церемония открытия — большое нервное напряжение. Знаю, что некоторым тоже предлагали нести флаг — они отказались из-за скорых стартов», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.



Напомним, знаменосцами сборной России станут серебряный призёр Олимпиады-2014 по конькобежному спорту Ольга Фаткулина и олимпийский чемпион 2018 года по хоккею Вадим Шипачёв.



Церемония открытия зимней Олимпиады-2022 состоится в пятницу, 4 февраля, начало — в 15:00 мск. Сборная России из-за санкций ВАДА выступит как команда ОКР.