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Зимняя Олимпиада — 2022, Пекин, расписание трансляций, 5 февраля: по какому каналу смотреть, где смотреть прямой эфир

Расписание трансляций зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине 5 февраля
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Завтра, 5 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) будут разыграны 6 комплектов медалей. Предлагаем вашему вниманию расписание трансляций.

Олимпийские игры. Пекин. Расписание соревнований и прямых трансляций
5 февраля. 1-й день — 6 комплектов медалей
10:45. Лыжные гонки. Женщины. Скиатлон, 2 х 7,5 км («Россия-1»).
11:30. Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м («Матч ТВ», «Матч! Арена»).
12:00. Биатлон. Смешанная эстафета, 4 x 6 км (Первый канал).
14:35. Прыжки с трамплина. Женщины. Трамплин HS-109. Финал («Матч ТВ»).
15:40. Фристайл. Мужчины. Могул. Финал 3 («Матч ТВ», «Матч! Арена»).
16:18. Шорт-трек. Смешанная эстафета. Финал («Матч ТВ», «Матч! Страна»).

Женская сборная России по хоккею проведёт матч группового этапа с командой США. Начало — в 16:10 мск. В прямом эфире игру можно посмотреть на «Матч ТВ» и «Матч! Арена».

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

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