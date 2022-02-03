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Фаткулина — о Шипачёве: он такой скромный мужчина, называю его «капитан Вадим»

Фаткулина — о Шипачёве: он такой скромный мужчина, называю его «капитан Вадим»
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Российская конькобежка Ольга Фаткулина прокомментировала выбор её и капитана сборной России по хоккею Вадима Шипачёва в качестве знаменосцев национальной команды на предстоящей церемонии открытия Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).

«Совсем недавно с ним пересекались. Он с командой только сегодня прилетел, они получали какие-то подарки, бонусики (улыбается). Мы его подготовили, сказали, что нужно тепло одеваться. Он был удивлён, что надо будет долго стоять, ждать выхода, что надо тепло одеваться, что будет холодно (смеётся). Ну, он такой скромный мужчина, я его называю «капитан Вадим» (смеётся). Мне он понравился, ответственный спортсмен», — приводит слова Фаткулиной «РИА Новости Спорт».

Церемония открытия зимней Олимпиады — 2022 состоится в пятницу, 4 февраля, и начнётся в 15:00 мск.

Что нужно знать о знаменосцах сборной России. Кто такие Ольга Фаткулина и Вадим Шипачёв Что нужно знать о знаменосцах сборной России. Кто такие Ольга Фаткулина и Вадим Шипачёв
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