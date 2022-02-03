Панды из Московского зоопарка предсказали победителей Олимпийских игр в Пекине

Панды Диндин и Жуи из Московского зоопарка сегодня, 3 февраля, выбрали фаворитов Олимпийских игр в Пекине (Китай).
Животным показали конусы с названиями стран. Панды выбрали лидерами Игр в общекомандном зачёте Россию, Китай, Германию и США.
Напомним, серебряный призёр Олимпиады-2014 по конькобежному спорту Ольга Фаткулина и олимпийский чемпион 2018 года по хоккею Вадим Шипачёв станут знаменосцами сборной России на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).
Церемония открытия зимней Олимпиады-2022 состоится завтра, 4 февраля, и начнётся в 15:00 по московскому времени. Сборная России из-за санкций ВАДА выступит как команда ОКР. Первые соревнования в рамках Олимпиады также состоятся 4 февраля. Игры завершатся 20 февраля.
- 3 февраля 2022
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