В Челябинске на снегу нарисовали огромный символ в поддержку российских олимпийцев

На льду реки Миасс в Челябинске появилась огромная мандала с изображениями предстоящих Олимпийских игр в Пекине и китайского Нового года.
Мандала — специальный схематический символ. Он был создан челябинским граффитистом Владиславом Одеговым совместно с боксёрами спортивного клуба «Урал».
«1 февраля был китайский Новый год Тигра, 4 февраля стартуют Олимпийские игры, плюс исполнилось 30 лет Федерации бокса России. Столько праздников, поэтому мы решили сделать такое поздравление. Это не просто рисунок — это мандала. Внутри — символ года и новый олимпийский слоган «Быстрее, выше, сильнее, вместе!». А ещё мы написали там китайские иероглифы, которые являются официальным лозунгом Олимпиады. Так что получился такой привет олимпийцам», — приводит слова организатора акции Дениса Анохина 74.ru.
По словам Анохина, снег в некоторых частях покрасили специальными водоэмульсивными красителями, безвредными для воды. Рисунок создавали на протяжении четырёх дней.
- 3 февраля 2022
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