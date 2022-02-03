У норвежского двоеборца выявили коронавирус. Он близко контактировал с Й. Бё и Тандреволд

Норвежский двоеборец Ярл Магнус Риибер сдал два положительных теста на коронавирус, находясь на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
TV2 сообщает, что шесть норвежских спортсменов близко контактировали с заболевшим. Среди них есть биатлонисты Ингрид Ландмарк Тандреволд, Йоханнес Бё, а также сноубордист Монс Ройсланд, фристайлистка Йоханна Килли, прыгунья с трамплина Анна Одине Стрём и партнёр Риибера по команде Йорген Гробак.
Церемония открытия зимней Олимпиады — 2022 состоится в пятницу, 4 февраля, и начнётся в 15:00 мск. В этот же день начнутся первые соревнования в рамках главного турнира зимы. Сборная России из-за санкций ВАДА выступит как команда ОКР. Игры завершатся 20 февраля.
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- 3 февраля 2022
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