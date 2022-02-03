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Таканаси дважды стала первой на тренировке в прыжках с трамплина. Аввакумова была 7-й

Таканаси дважды стала первой на тренировке в прыжках с трамплина. Аввакумова была 7-й
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Российская прыгунья с трамплина Ирина Аввакумова показала седьмой результат в рамках одной из тренировочных попыток на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

В первой и второй попытках Аввакумова стала 8-й и 13-й. В третьей попытке Ирина заняла седьмую позицию.

В первой и третьей попытках лучшей стала японка Сара Таканаси, прыгнув на 104 и 102 метра соответственно.

Олимпийские игры в Пекине. Прыжки с трамплина
Женщины. HS-106. Тренировка. Попытка 1

1. Сара Таканаси (Япония) – 94,0 балла (104,0 м).
2. Урса Богатай (Словения) – 84,1 (102,0).
3. Катарина Альтхаус (Германия) – 83,2 (98,5)...
8. Ирина Аввакумова (Россия) – 76,8 (102,0)...
16. Александра Кустова (Россия) – 60,8 (89,0)...
18. Ирма Махиня (Россия) – 57,1 (91,5)...
19. Софья Тихонова (Россия) – 56,4 (88,0).

Олимпийские игры в Пекине. Прыжки с трамплина
Женщины. HS-106. Тренировка. Попытка 2

1. Ника Крижнар (Словения) – 78,3 (103,0).
2. Урса Богатай (Словения) – 73,1 (99,0).
3. Сара Таканаси (Япония) – 71,0 (100,0)...
10. Софья Тихонова (Россия) – 52,0 (94,0).
11. Ирма Махиня (Россия) –51,5 (96,0)...
13. Ирина Аввакумова (Россия) – 49,6 (92,0)...
26. Александра Кустова (Россия) – 31,2 (85,0).

Олимпийские игры в Пекине. Прыжки с трамплина
Женщины. HS-106. Тренировка. Попытка 3

1. Сара Таканаси (Япония) – 63,8 (102,0).
2. Ника Крижнар (Словения) – 59,4 (96,5).
3. Юки Ито (Япония) – 54,5 (97,5)...
7. Ирина Аввакумова (Россия) – 48,5 (93,5)...
12. Софья Тихонова (Россия) – 36,2 (87,0)...
16. Ирма Махиня (Россия) – 35,8 (85,0).
17. Александра Кустова (Россия) – 33,1 (88,0).

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