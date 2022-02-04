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Бобслеисты Кондратенко и Пушкарев не выступят на Олимпиаде в Пекине

Бобслеисты Кондратенко и Пушкарев не выступят на Олимпиаде в Пекине
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Российские бобслеисты Василий Кондратенко и Алексей Пушкарев не смогут выступить на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщила президент Федерации бобслея России Елена Аникина агентству ТАСС.

Ранее тесты обеих спортсменов на коронавирус дали положительный результат.

«К сожалению, тесты у Василия Кондратенко и Алексея Пушкарева по-прежнему положительные. Вчера был крайний срок сдачи — 120 часов до вылета 7 февраля, поэтому принято решение отправлять запасных разгоняющих — Владислава Жаровцева и Алексея Зайцева. Также 7 февраля вылетает в Китай запасной разгоняющий Александр Ефимов. В четверг прилетел в Пекин разгоняющий Алексей Лаптев. Тест на ковид, сданный в аэропорту, показал отрицательный результат», — сказала Аникина.

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