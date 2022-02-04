Сборная России по бобслею и скелетону не будет участвовать в церемонии открытия Олимпиады

Сборная России по бобслею и скелетону не примет участия в параде спортсменов на торжественной церемонии открытия Олимпиады, которая пройдет в Пекине 4 февраля.
«Церемония открытия будет проходить далеко и в весьма позднее время, — Ребята еще не адаптировались до конца после прилета, нам надо сейчас сосредоточиться на тренировках и подготовке инвентаря», — передал слова старшего тренера сборной России по скелетону Дениса Алимова ТАСС.
Старший тренер российских бобслеистов Павел Щегловский сказал, что его спортсмены также не планируют ехать на церемонию открытия.
Российские бобслеисты и скелетонисты прилетели в столицу Китая 1 февраля, после сдачи тестов на коронавирус в аэропорту спортсмены и их тренеры отправились в Олимпийскую деревню, которая находится рядом с санно-бобслейной трассой в Яньцине в 75 км от Пекина.
- 4 февраля 2022
-
09:09
-
09:03
-
09:00
-
08:59
-
08:41
-
08:38
-
08:35
-
08:30
-
08:27
-
08:17
-
08:12
-
08:08
-
08:01
-
07:57
-
07:52
-
07:50
-
07:49
-
07:44
-
07:40
-
07:22
-
07:06
-
06:57
-
06:42
-
06:22
-
06:14
-
06:09
-
06:05
-
05:59
-
05:40
-
04:03
-
03:42
-
03:00
-
02:01
-
02:00
-
01:41