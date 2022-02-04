Сборная России по бобслею и скелетону не будет участвовать в церемонии открытия Олимпиады

Сборная России по бобслею и скелетону не примет участия в параде спортсменов на торжественной церемонии открытия Олимпиады, которая пройдет в Пекине 4 февраля.

«Церемония открытия будет проходить далеко и в весьма позднее время, — Ребята еще не адаптировались до конца после прилета, нам надо сейчас сосредоточиться на тренировках и подготовке инвентаря», — передал слова старшего тренера сборной России по скелетону Дениса Алимова ТАСС.

Старший тренер российских бобслеистов Павел Щегловский сказал, что его спортсмены также не планируют ехать на церемонию открытия.

Российские бобслеисты и скелетонисты прилетели в столицу Китая 1 февраля, после сдачи тестов на коронавирус в аэропорту спортсмены и их тренеры отправились в Олимпийскую деревню, которая находится рядом с санно-бобслейной трассой в Яньцине в 75 км от Пекина.